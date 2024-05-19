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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАХИСНИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Київ (168714) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
40,92 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
54,90
Економія: -13,31 грн
41,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
45,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
43,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
62,85
Економія: -1,89 грн
60,96 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
54,90
Економія: -13,31 грн
41,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
54,90
Економія: -13,31 грн
41,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (2)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
45,52 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (2)
43,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (2)
40,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (5)
61,45
Економія: -1,84 грн
59,61 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
40,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (4)
62,85
Економія: -1,89 грн
60,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (2)
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
52,17
Економія: -9,67 грн
42,50 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
41,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (5)
62,85
Економія: -1,89 грн
60,96 грн