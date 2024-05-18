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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ЗАХИСНИЙ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Харків (168714) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
52,27
Економія: -5,97 грн
46,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
52,40
Економія: -8,85 грн
43,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
52,23
Економія: -4,68 грн
47,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
40,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (6)
52,14
Економія: -6,04 грн
46,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
40,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 323-В
Всього: упаковка (2)
52,67
Економія: -4,67 грн
48,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (1)
52,41
Економія: -5,91 грн
46,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (4)
51,94
Економія: -5,34 грн
46,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (2)
43,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (2)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
43,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (2)
40,92 грн