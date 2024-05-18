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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ІНТЕНСИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ" 4.6 г - Харків (192463) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
40,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
50,19
Економія: -10,27 грн
39,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
40,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
50,73
Економія: -12,02 грн
38,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
43,23 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
41,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
41,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
43,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
50,66
Економія: -10,13 грн
40,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
42,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
50,57 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
41,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (4)
49,96
Економія: -9,84 грн
40,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
40,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
41,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
42,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
43,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
42,88 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
41,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
43,02 грн