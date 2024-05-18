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OPTI MIST NEO КРЕМ-ФЛЮЇД ДЛЯ КОНТУРІВ ОЧЕЙ серії HIRUDO DERM ANTI AGE 19 мл - Харків (177912) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
165,45 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
164,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
165,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
164,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
166,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
166,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
162,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
165,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
167,02
Економія: -22,68 грн
144,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
164,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
150,22 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
150,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
166,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
158,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
158,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
155,63 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
156,13 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
164,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
159,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
160,85 грн