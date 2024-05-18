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OPTI MIST NEO КРЕМ-ФЛЮЇД ДЛЯ КОНТУРІВ ОЧЕЙ серії HIRUDO DERM ANTI AGE 19 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (177912) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
155,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
156,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
159,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
170,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
136,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
151,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
128,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
152,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
165,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (4)
165,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
167,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
166,31 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
169,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (1)
135,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
159,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
163,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
169,50
Економія: -24,51 грн
144,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (2)
168,61
Економія: -22,97 грн
145,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (1)
165,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
164,91 грн