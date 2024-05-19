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OPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ із серії HIRUDO DERM SENSITIVE 19 мл - Київ (177690) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
144,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
140,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
128,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
114,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
127,27 грн
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
127,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
142,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
113,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
140,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
136,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
144,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
145,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1)
144,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
140,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
141,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
126,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
140,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
138,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
138,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
134,23 грн