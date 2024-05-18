Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейOPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ із серії HIRUDO DERM SENSITIVEЦіни в аптеках

OPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ із серії HIRUDO DERM SENSITIVE 19 мл - Харків (177690) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
133,68 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
133,30 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
132,72 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
133,44 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
141,48 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
140,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
140,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
130,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
131,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
130,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
141,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
136,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
135,77 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
120,35 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
121,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
137,53 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
136,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
132,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
120,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
140,31 грн