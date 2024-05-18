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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейOPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ із серії HIRUDO DERM SENSITIVEЦіни в аптеках

OPTI LIGHT NEO КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ із серії HIRUDO DERM SENSITIVE 19 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (177690) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
132,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
125,62 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
137,96 грн
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
149,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
138,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
115,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
125,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
142,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
116,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
139,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
116,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
145,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (1)
125,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
136,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
142,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 70
Всього: упаковка (2)
137,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
140,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
141,06 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
140,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
132,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
140,48 грн