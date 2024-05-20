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BABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Одеса (177289) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -8,15 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
55,14
Економія: -5,43 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
58,14
Економія: -8,53 грн
49,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
53,99
Економія: -4,28 грн
49,71 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (2)
60,68
Економія: -11,03 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
33,11
Економія: -1,72 грн
31,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
57,74
Економія: -7,84 грн
49,90 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
55,39
Економія: -5,31 грн
50,08 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
54,06
Економія: -4,47 грн
49,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
53,72
Економія: -4,40 грн
49,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
54,53
Економія: -4,91 грн
49,62 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
55,74
Економія: -6,12 грн
49,62 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
54,82
Економія: -5,11 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
51,58
Економія: -2,88 грн
48,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
57,83
Економія: -6,06 грн
51,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
53,72
Економія: -4,27 грн
49,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
58,26
Економія: -8,29 грн
49,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
57,76
Економія: -7,97 грн
49,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
55,32
Економія: -5,50 грн
49,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (2)
57,21
Економія: -8,81 грн
48,40 грн