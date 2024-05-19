Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаBABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Київ (177289) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
57,96
Економія: -8,06 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
58,58
Економія: -8,68 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
56,12
Економія: -5,62 грн
50,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
58,97
Економія: -9,32 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
54,17
Економія: -2,97 грн
51,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
60,71
Економія: -11,06 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
56,06
Економія: -6,44 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
55,69
Економія: -4,43 грн
51,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (2)
57,33
Економія: -8,93 грн
48,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
59,02
Економія: -9,37 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
Всього: упаковка (1)
56,10
Економія: -6,44 грн
49,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
51,91
Економія: -3,21 грн
48,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (3)
53,99
Економія: -4,37 грн
49,62 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
55,46
Економія: -6,01 грн
49,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
54,52
Економія: -4,42 грн
50,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
54,93
Економія: -5,11 грн
49,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
56,27
Економія: -6,48 грн
49,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (3)
53,81
Економія: -4,10 грн
49,71 грн
Медпрепарати
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
Всього: упаковка (1)
53,97
Економія: -4,38 грн
49,59 грн
Фармакопійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
Всього: упаковка (1)
54,10
Економія: -4,02 грн
50,08 грн