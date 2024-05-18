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Косметичні засобиДитяча косметикаBABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY КРЕМ УНІВЕРСАЛЬНИЙ З d-ПАНТЕНОЛОМ 70 мл - Харків (177289) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (3)
53,99
Економія: -4,37 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (3)
53,81
Економія: -4,10 грн
49,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
60,71
Економія: -11,06 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (2)
56,06
Економія: -6,44 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
55,80
Економія: -6,15 грн
49,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
54,62
Економія: -4,52 грн
50,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
56,72
Економія: -2,42 грн
54,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
59,39
Економія: -9,77 грн
49,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
55,69
Економія: -4,43 грн
51,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (2)
57,33
Економія: -8,93 грн
48,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
58,82
Економія: -9,17 грн
49,65 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (2)
58,97
Економія: -9,32 грн
49,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
54,93
Економія: -5,11 грн
49,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
56,27
Економія: -6,48 грн
49,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
57,96
Економія: -8,06 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
56,12
Економія: -5,62 грн
50,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
58,58
Економія: -8,68 грн
49,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
55,45
Економія: -5,83 грн
49,62 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
Всього: упаковка (1)
54,67
Економія: -5,05 грн
49,62 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
Всього: упаковка (1)
53,77
Економія: -4,06 грн
49,71 грн