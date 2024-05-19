Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 104 Всього: упаковка (1) 72,49 Економія: -4,94 грн 67,55 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Прилуки, вул. Київська, 279 Всього: упаковка (2) 77,73 Економія: -9,22 грн 68,51 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216 Всього: упаковка (1) 72,59 Економія: -5,04 грн 67,55 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (2) 63,45 Економія: -8,94 грн 54,51 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А Всього: упаковка (1) 81,56 Економія: -12,73 грн 68,83 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, вул. Різдвяна, 29-Б Всього: упаковка (1) 66,34 Економія: -11,21 грн 55,13 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121 Всього: упаковка (1) 77,34 Економія: -8,58 грн 68,76 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2 Всього: упаковка (1) 73,65 Економія: -5,23 грн 68,42 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кілія, вул. Миру, 38 Всього: упаковка (1) 63,65 Економія: -6,22 грн 57,43 грн Забронювати