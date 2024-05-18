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Косметичні засобиДитяча косметикаBABY РІДКИЙ ТАЛЬК З d-ПАНТЕНОЛОМЦіни в аптеках

BABY РІДКИЙ ТАЛЬК З d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (177290) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
78,23
Економія: -9,47 грн
68,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
67,63
Економія: -12,50 грн
55,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
74,33
Економія: -6,78 грн
67,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Героїв України, 9-А
Всього: упаковка (1)
81,04
Економія: -12,21 грн
68,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (2)
78,53
Економія: -10,02 грн
68,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
73,88
Економія: -5,46 грн
68,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
74,74
Економія: -7,19 грн
67,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
64,58
Економія: -7,15 грн
57,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
64,00
Економія: -9,49 грн
54,51 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом