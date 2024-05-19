Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахАЕРОЗОЛЬ OFFЦіни в аптеках

АЕРОЗОЛЬ OFF 100 мл від комарів - Київ (49013) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (5)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (2)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Звягель, вул. Шухевича Романа, 1
Всього: упаковка (9)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Звягель, вул. Соборності, 2
Всього: упаковка (8)
185,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Старокостянтинів, вул. Миру, 28/2
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Березне, вул. Буховича, 15-А
Всього: упаковка (6)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Гоща, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (5)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 2/3
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Трудова, 5-Б
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Повстанська, 48
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 26-А
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34
Всього: упаковка (2)
185,00 грн