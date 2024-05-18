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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ШУНГІТ" 100 мл - Харків (159988) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
48,95
Економія: -8,15 грн
40,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
55,20
Економія: -14,99 грн
40,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
48,35
Економія: -7,58 грн
40,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, перех. Південнопроектна / Гагаріна, 32/304
Всього: упаковка (1)
49,19
Економія: -8,30 грн
40,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (2)
41,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
37,90 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
38,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
37,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
41,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
35,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
40,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
Всього: упаковка (1)
33,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
36,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (2)
39,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
39,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
38,34 грн