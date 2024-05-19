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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКИ ЕКСТРАКТ" 100 мл - Львів (159986) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
38,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
36,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
48,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
41,40 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
49,64
Економія: -0,40 грн
49,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
49,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
56,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (3)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дрогобич, вул. Шолом-Алейхема, 1
Всього: упаковка (3)
38,98 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
56,05
Економія: -0,51 грн
55,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (1)
55,70 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
43,78 грн