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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "П'ЯВКИ ЕКСТРАКТ" 100 мл - Харків (159986) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
46,21
Економія: -5,77 грн
40,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
47,38
Економія: -4,64 грн
42,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
47,92
Економія: -7,51 грн
40,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 181-Б
Всього: упаковка (1)
45,35
Економія: -4,95 грн
40,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
46,04
Економія: -5,54 грн
40,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
47,52
Економія: -5,54 грн
41,98 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
36,25 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
49,25
Економія: -8,84 грн
40,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
44,88
Економія: -4,43 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
48,48
Економія: -8,07 грн
40,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
43,64
Економія: -3,24 грн
40,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
45,98
Економія: -5,51 грн
40,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
44,01
Економія: -3,61 грн
40,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
43,76
Економія: -3,59 грн
40,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
38,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
47,25
Економія: -4,69 грн
42,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (1)
38,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
44,02
Економія: -3,55 грн
40,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (1)
38,98 грн