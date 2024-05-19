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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Львів (159983) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
34,46
Економія: -1,11 грн
33,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна, 29
Всього: упаковка (1)
31,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (2)
45,60
Економія: -11,29 грн
34,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
39,95
Економія: -5,14 грн
34,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
36,95
Економія: -2,02 грн
34,93 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
Всього: упаковка (2)
45,54
Економія: -11,23 грн
34,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 40-А
Всього: упаковка (1)
47,12
Економія: -12,81 грн
34,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 12
Всього: упаковка (2)
49,30
Економія: -14,99 грн
34,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Шевченка Тараса, 15-Б
Всього: упаковка (1)
32,93 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
40,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 42
Всього: упаковка (1)
33,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
31,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Європейська, 105
Всього: упаковка (1)
46,32
Економія: -12,01 грн
34,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глибока, вул. Першотравнева, 7
Всього: упаковка (3)
42,02
Економія: -7,71 грн
34,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 55-А
Всього: упаковка (1)
31,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олевськ, вул. Київська, 7
Всього: упаковка (1)
39,82
Економія: -5,51 грн
34,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
Всього: упаковка (2)
33,64 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
29,64 грн