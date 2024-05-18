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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ГІРЧИЧНИЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Харків (159983) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
41,12
Економія: -6,21 грн
34,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
38,18
Економія: -3,37 грн
34,81 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
33,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
37,61
Економія: -2,79 грн
34,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
41,07
Економія: -6,26 грн
34,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
39,84
Економія: -5,06 грн
34,78 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
37,88
Економія: -3,11 грн
34,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
Всього: упаковка (4)
49,30
Економія: -14,99 грн
34,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (3)
50,61
Економія: -16,30 грн
34,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
45,63
Економія: -11,32 грн
34,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (1)
49,21
Економія: -14,90 грн
34,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (4)
41,71
Економія: -7,40 грн
34,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
33,67 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (2)
53,61
Економія: -19,30 грн
34,31 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (2)
39,78
Економія: -4,99 грн
34,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв АТО, 118-А
Всього: упаковка (3)
51,40
Економія: -17,09 грн
34,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
42,11
Економія: -7,80 грн
34,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (2)
42,00
Економія: -7,69 грн
34,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Розсошенці, вул. Геофізична, 6
Всього: упаковка (2)
46,30
Економія: -11,99 грн
34,31 грн