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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГІГІЄНІЧНИЙ "АНТИГЕРПЕСНИЙ" 4.6 г - Харків (58816) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 325 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
46,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
45,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
56,55
Економія: -13,04 грн
43,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8)
46,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3)
46,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (6)
46,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
57,16
Економія: -13,62 грн
43,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
46,59 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
46,73 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
46,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
46,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
46,77 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
52,79 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
45,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
57,08
Економія: -12,27 грн
44,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
46,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (6)
52,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
47,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
52,82 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (4)
46,71 грн