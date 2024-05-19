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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл - Київ (135464) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 255 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
37,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
39,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
37,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
38,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
36,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
36,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
54,10
Економія: -13,01 грн
41,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
35,92 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -12,03 грн
37,57 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
41,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
31,34 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
33,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
39,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
39,78 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
41,99 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
33,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
39,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
38,46 грн