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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЖИВИЦЯ" 100 мл - Харків (135464) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
39,95 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
41,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
35,36 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
41,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
37,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
37,56 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
31,02 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
39,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
39,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
35,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
39,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
37,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
31,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
34,13 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
33,34 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
31,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (2)
37,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (2)
37,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (1)
36,37 грн