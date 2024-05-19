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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Київ (135462) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
39,98
Економія: -4,41 грн
35,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
43,11
Економія: -7,53 грн
35,58 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
56,50
Економія: -13,70 грн
42,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
37,32
Економія: -4,70 грн
32,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
33,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
33,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
39,93
Економія: -4,34 грн
35,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (2)
36,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
49,40
Економія: -12,00 грн
37,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
31,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -11,95 грн
37,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
43,56
Економія: -5,49 грн
38,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 19
Всього: упаковка (1)
28,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
40,07
Економія: -4,52 грн
35,55 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
41,16
Економія: -3,09 грн
38,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
34,30 грн