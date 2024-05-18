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БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ЧАГА" 100 мл - Харків (135462) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
31,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
31,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (1)
29,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -9,24 грн
34,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (1)
45,82
Економія: -10,96 грн
34,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
28,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -9,24 грн
34,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
31,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Всього: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 61
Всього: упаковка (1)
42,80
Економія: -7,94 грн
34,86 грн