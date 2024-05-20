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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Одеса (150103) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
176,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
209,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
223,22
Економія: -16,23 грн
206,99 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
215,90 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
223,57 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
204,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
243,52
Економія: -68,62 грн
174,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
232,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
176,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
206,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
176,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
218,81
Економія: -14,49 грн
204,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
177,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
187,34
Економія: -16,19 грн
171,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
206,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
199,13
Економія: -23,87 грн
175,26 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
222,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
244,85
Економія: -69,94 грн
174,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
162,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
176,30 грн