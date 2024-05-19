Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬЦіни в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Київ (150103) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 625 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
173,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
247,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
161,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
217,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
160,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
217,22 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
173,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
159,76 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
204,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
196,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
196,97 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
273,40
Економія: -66,38 грн
207,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
216,51 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
247,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
225,45
Економія: -53,95 грн
171,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
175,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
245,50
Економія: -71,10 грн
174,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
205,25
Економія: -32,33 грн
172,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
200,32
Економія: -27,40 грн
172,92 грн