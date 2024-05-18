Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬЦіни в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Харків (150103) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
197,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
219,00
Економія: -46,94 грн
172,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
197,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
186,96
Економія: -14,88 грн
172,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
197,61 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
197,47 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
196,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
196,86 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
173,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
196,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
221,05
Економія: -49,76 грн
171,29 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
197,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
197,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
183,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
217,54
Економія: -29,33 грн
188,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
216,04 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
216,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
196,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
197,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
196,78 грн