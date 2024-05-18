STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Харків (150103) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 237 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137