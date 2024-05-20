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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяPURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS"Ціни в аптеках

PURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS" 1638 200 мл - Одеса (150343) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
420,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
420,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
420,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
425,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
420,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
420,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
400,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
372,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
372,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
372,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
399,65 грн