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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяPURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS"Ціни в аптеках

PURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS" 1638 200 мл - Харків (150343) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
399,74 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
401,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
472,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
374,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
402,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
399,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (7)
472,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
400,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
374,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
372,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
376,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
402,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
374,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
401,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
401,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
400,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
400,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
472,69 грн