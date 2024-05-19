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PURI-CAPILIQUE НІЖНИЙ УКРІПЛЮЮЧИЙ ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "PHARMACERIS" 1522 200 мл - Львів (150389) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
431,00 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
451,05 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
449,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Церковна, 45
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
383,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
422,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
421,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
384,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
347,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
375,03 грн