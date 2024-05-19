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PURI-CAPILIQUE НІЖНИЙ УКРІПЛЮЮЧИЙ ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "PHARMACERIS" 1522 200 мл - Київ (150389) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
418,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
355,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
349,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
431,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
447,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
347,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
375,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
383,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
Всього: упаковка (1)
381,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (1)
451,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
401,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
447,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: упаковка (1)
400,90 грн