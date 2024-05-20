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OPTI-SENSILIUM CREAM КРЕМ ВІД ЗМОРШОК ПІД ОЧІ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ "PHARMACERIS A" 1643 15 мл - Одеса (150021) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
600,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
583,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
589,61
Економія: -97,33 грн
492,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
525,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
604,99
Економія: -66,39 грн
538,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
610,53
Економія: -88,25 грн
522,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
599,71
Економія: -109,12 грн
490,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
600,39
Економія: -87,03 грн
513,36 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
556,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
583,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
613,04
Економія: -68,61 грн
544,43 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
556,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
583,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
564,52
Економія: -71,71 грн
492,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
600,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
568,53
Економія: -78,93 грн
489,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
600,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
532,07
Економія: -44,13 грн
487,94 грн