Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаOPTI-SENSILIUM CREAM КРЕМ ВІД ЗМОРШОК ПІД ОЧІ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ "PHARMACERIS A"Ціни в аптеках

OPTI-SENSILIUM CREAM КРЕМ ВІД ЗМОРШОК ПІД ОЧІ ПОДВІЙНОЇ ДІЇ "PHARMACERIS A" 1643 15 мл - Київ (150021) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
599,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
599,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
602,53
Економія: -110,25 грн
492,28 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
600,46 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
599,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (3)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
599,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
525,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (3)
561,03
Економія: -91,44 грн
469,59 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
525,00 грн