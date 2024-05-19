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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Хвойна лазня" - Львів (85424) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
166,46
Економія: -22,11 грн
144,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
136,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Всього: упаковка (1)
139,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Сагайдачного Гетьмана, 4
Всього: упаковка (1)
109,54
Економія: -8,14 грн
101,40 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Рівне, вул. Відінська, 48
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
166,16
Економія: -16,63 грн
149,53 грн