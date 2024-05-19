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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Хвойна лазня" - Київ (85424) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
171,65
Економія: -5,15 грн
166,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
114,25
Економія: -3,43 грн
110,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
108,83
Економія: -18,14 грн
90,69 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
136,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
114,25
Економія: -3,43 грн
110,82 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
171,65
Економія: -5,15 грн
166,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
152,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (2)
145,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
108,74
Економія: -14,72 грн
94,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
139,18 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
132,55 грн