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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Хвойна лазня" - Харків (85424) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
139,18 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (2)
139,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
139,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (2)
139,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
108,04
Економія: -8,10 грн
99,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
107,47
Економія: -8,46 грн
99,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
102,91
Економія: -4,55 грн
98,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
167,35
Економія: -17,20 грн
150,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
139,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
108,19
Економія: -10,53 грн
97,66 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
132,55 грн