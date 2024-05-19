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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Київ (85416) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
106,77
Економія: -10,88 грн
95,89 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -16,13 грн
88,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
107,56
Економія: -9,23 грн
98,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
119,14
Економія: -13,57 грн
105,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
108,69
Економія: -14,23 грн
94,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (2)
108,97
Економія: -11,96 грн
97,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
109,66
Економія: -19,06 грн
90,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
108,32
Економія: -15,33 грн
92,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
110,07
Економія: -12,92 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
108,75
Економія: -17,55 грн
91,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
108,29
Економія: -16,86 грн
91,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
119,63
Економія: -11,64 грн
107,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
108,69
Економія: -11,17 грн
97,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
105,30
Економія: -8,29 грн
97,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
105,85
Економія: -7,92 грн
97,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
109,61
Економія: -10,18 грн
99,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
109,97
Економія: -10,12 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
108,86
Економія: -11,30 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
107,54
Економія: -10,81 грн
96,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (1)
110,76
Економія: -10,91 грн
99,85 грн