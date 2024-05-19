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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл солодкий сон - Львів (373499) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
78,51
Економія: -3,09 грн
75,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
114,33
Економія: -5,74 грн
108,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
154,10
Економія: -4,62 грн
149,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
138,92
Економія: -17,92 грн
121,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
143,29
Економія: -19,07 грн
124,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
141,54
Економія: -17,86 грн
123,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом