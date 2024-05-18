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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл солодкий сон - Дніпро (Дніпропетровськ) (373499) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
139,37
Економія: -15,69 грн
123,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
142,92
Економія: -18,70 грн
124,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
80,16
Економія: -4,74 грн
75,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
140,08
Економія: -19,08 грн
121,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
154,10
Економія: -4,62 грн
149,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
113,78
Економія: -5,19 грн
108,59 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -4,43 грн
143,07 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом