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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Київ (373470) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
92,00
Економія: -7,36 грн
84,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
200,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн