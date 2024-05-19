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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Енергетичний захист" - Київ (294229) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
136,75
Економія: -11,07 грн
125,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
129,60
Економія: -20,56 грн
109,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн