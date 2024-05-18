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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Енергетичний захист" - Харків (294229) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
137,11
Економія: -14,18 грн
122,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
137,48
Економія: -17,99 грн
119,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Шостка, вул. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
137,56
Економія: -22,19 грн
115,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
131,11
Економія: -22,07 грн
109,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
137,10
Економія: -4,11 грн
132,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн