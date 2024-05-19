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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Злови удачу" - Львів (294228) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
Всього: упаковка (1)
96,50
Економія: -26,33 грн
70,17 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
91,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -20,82 грн
70,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
101,56
Економія: -10,26 грн
91,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
102,55
Економія: -16,72 грн
85,83 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (1)
99,83
Економія: -7,29 грн
92,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (1)
95,79
Економія: -9,30 грн
86,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
102,21
Економія: -20,69 грн
81,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
127,65
Економія: -3,83 грн
123,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
95,56
Економія: -8,13 грн
87,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
100,28
Економія: -7,74 грн
92,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
94,99
Економія: -6,58 грн
88,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
104,53
Економія: -19,16 грн
85,37 грн