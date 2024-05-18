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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Злови удачу" - Харків (294228) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
99,10
Економія: -7,80 грн
91,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
126,21
Економія: -13,28 грн
112,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
104,61
Економія: -13,86 грн
90,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (3)
112,29
Економія: -12,33 грн
99,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
110,25
Економія: -12,49 грн
97,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
102,06
Економія: -14,44 грн
87,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
104,27
Економія: -18,90 грн
85,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (3)
121,74
Економія: -13,30 грн
108,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
97,33
Економія: -17,33 грн
80,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
103,65
Економія: -9,96 грн
93,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
103,82
Економія: -16,98 грн
86,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
99,45
Економія: -6,91 грн
92,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
101,33
Економія: -10,19 грн
91,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
101,07
Економія: -11,64 грн
89,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
103,32
Економія: -17,95 грн
85,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
96,24
Економія: -7,83 грн
88,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
95,85
Економія: -8,42 грн
87,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
127,65
Економія: -3,83 грн
123,82 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн