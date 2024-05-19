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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Ясний розум" - Київ (294211) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
131,50
Економія: -3,94 грн
127,56 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
109,60
Економія: -3,29 грн
106,31 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
131,50
Економія: -3,94 грн
127,56 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом