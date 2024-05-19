Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиD'OLIVA "СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА СВІЖІСТЬ" ДЕЗОДОРАНТЦіни в аптеках

D'OLIVA "СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА СВІЖІСТЬ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл - Львів (134504) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
133,98 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
167,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
162,00 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
175,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (2)
142,76
Економія: -0,35 грн
142,41 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
Всього: упаковка (1)
182,90 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
174,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
174,17 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
170,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
182,90 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
167,20 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
156,80 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
135,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (3)
121,29 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (2)
163,91
Економія: -1,27 грн
162,64 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
174,17 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
151,46 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (1)
143,81 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
163,70 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
182,90 грн