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D'OLIVA "СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА СВІЖІСТЬ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл - Харків (134504) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
146,00
Економія: -28,00 грн
118,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
143,85
Економія: -0,04 грн
143,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
127,14 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -0,91 грн
142,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
143,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
142,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
143,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
143,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (1)
128,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
143,26
Економія: -2,23 грн
141,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
126,84
Економія: -0,66 грн
126,18 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
128,50
Економія: -3,85 грн
124,65 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
163,00
Економія: -39,50 грн
123,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (2)
128,14
Економія: -2,27 грн
125,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
142,74
Економія: -0,32 грн
142,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
143,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
143,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
153,03
Економія: -0,64 грн
152,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
163,10
Економія: -39,60 грн
123,50 грн