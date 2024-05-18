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D'OLIVA "ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовий 50 мл - Харків (134505) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
138,00
Економія: -20,00 грн
118,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
146,00
Економія: -28,00 грн
118,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (1)
143,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
143,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (2)
141,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
142,73
Економія: -0,08 грн
142,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
121,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
126,94
Економія: -0,68 грн
126,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
142,05
Економія: -0,12 грн
141,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
121,87
Економія: -1,24 грн
120,63 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
128,50
Економія: -3,85 грн
124,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (2)
127,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
141,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
143,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
126,95
Економія: -0,54 грн
126,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
153,43 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
71,40
Економія: -5,20 грн
66,20 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
135,00
Економія: -10,80 грн
124,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
127,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
143,72
Економія: -1,64 грн
142,08 грн