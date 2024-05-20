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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 500 мл - Одеса (130319) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (3)
466,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
466,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
466,50 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
447,15 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
465,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
521,70 грн