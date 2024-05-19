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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ 500 мл - Київ (130319) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
526,61 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
542,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
526,61 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
542,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
670,70
Економія: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
526,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
521,70 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
558,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
484,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (2)
558,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (3)
484,43 грн